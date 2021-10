Zu einer Nachtwächterführung speziell für Kinder, lädt der Reeser Nachtwächter Heinz Wellmann alle Interessierten in den Herbstferien ein.

Am Mittwoch, den 20. Oktober zieht der Gildemeister der deutschen Nachtwächter wieder durch die älteste Stadt am unteren Niederrhein. Treffpunkt ist um 20 Uhr vor dem Rathaus, Kinder ab sechs Jahren dürfen den Nachtwächter mit eigenen Laternen (keine Martinslaternen) begleiten. Im Museum werden noch weitere Laternen ausgegeben.

Die Teilnahme an diesem etwa 90-minütigen Rundgang kostet sechs Euro, Kinder unter 12 Jahren zahlen drei Euro. Eine vorherige Anmeldung unter 02851/51-555, täglich erreichbar von 10–17 Uhr, ist erforderlich, ein Mundnaseschutz ist mitzuführen.

Die Teilnehmer der Kinderführung erfahren unterwegs viel Wissenswertes über das Leben im mittelalterlichen Rees. Vom Rathaus aus wird die Gruppe zunächst durch die Fallstraße zum Koenraad Bosman Museum ziehen, um dort das Stadtmodell und die unterirdischen Kasematten zu besichtigen. Danach geht`s mit Laternen über die jahrhundertealte Stadtmauer am Rhein entlang zurück zum Marktplatz.

Neben den öffentlichen Führungen werden auch ganzjährig Stadtrundgänge für Gruppen angeboten. Weitere Informationen zum Thema „Stadtführungen“ sind telefonisch unter Tel.: 02851 / 51-187 oder im Internet auf der städtischen Homepage www.stadt-rees.de in der Rubrik „Tourismus & Freizeit“, Unterpunkt „Stadt- und Themenführungen“ erhältlich.