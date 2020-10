Der Reeser Kanuclub unternahm die letzte Kanutour für dieses Jahr. Trotz des unbeständigen Wetters paddelten zwölf Kanuten auf dem Rhein von Bislich nach Rees.

Nach einer zweistündiger Tour erreichten die Sportler den Reeser Kanu Club. Die Bekanntgabe der Fahrtenbilanz des Reeser Kanuclubs 2020 konnte in diesem Jahr aus aktuellem Anlass nicht im Clubhaus an der Wardtstraße stattfinden. Stattdessen wurden die jährlich gepaddelten Kilometer unter freiem Himmel bei einer Feuerschale vom 1. Vorsitzenden Lothar Krebs bekannt gegeben. Trotz der Corona bedingten Einschränkungen wurden in diesem Jahr insgesamt 9920 Kilometer gepaddelt. Zu den befahrenen Gewässern gehörten neben dem Rhein verschiedene Gewässer in Deutschland wie z. B. die Donau, der Baldeneysee, das Hagener Meer und die Lippe.

Neunter Vereinspokal für van Acken

Zum neunten Mal in Folge erhielt in diesem Jahr Johannes van Acken den Vereinspokal für 2086 gepaddelte Kilometer. Die weiteren Plätze belegten Tim Angenendt (630 Kilometer), Thomas Appenzeller (620 Kilometer), Phillip Krebs (574 Kilometer), Markus Willmsen (383 Kilometer), Andreas Besgen (373 Kilometer), Lore Suchsland (344 Kilometer), Ansgar Gabriel (335 Kilometer), Gabi Besgen (333 Kilometer), Johannes Frücht (333 Kilometer) und auf den zehnten Platz Marlies Gabriel (306 Kilometer).

Der Jugendpokal ging an Alina Betancor mit 142 Kilometer. Zweiter wurde ihre Schwester Paula Betancor mit 118 Kilometer, gefolgt von Ida Tenhonsel mit 47 Kilometer. Bademeister wurde im diesen Jahr Ansgar Gabriel. Wann das Training im Reeser Hallenbad wieder stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Weitere Infos unter gibt es unter der Webseite www.reeser-kanu-club.de.