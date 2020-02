Nächste Station: Westdeutsche Einzelmeisterschaften

Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften U15 und U18 in Neuss am 01. Februar 2020 kämpften acht Judoka des Judo-Club Haldern 1978 e.V. um ein Ticket für die Fahrt zu den Westdeutschen Einzelmeisterschaften. Veronika und Alexander Pandzioch, Lio Molzahn und Leroy Hampton sind eine Runde weiter.

In der Altersklasse U15 holten die Judoka aus dem Lindendorf einen kompletten Medaillensatz. Alexander Pandzioch (- 40 kg) ist Bezirksmeister, Lio Molzahn (-37 kg) holt die Silbermedaille und Leroy Hampton (- 34 kg) gewinnt das kleine Finale um Platz drei. Die drei Judoka messen sich nun am 15. Februar 2020 in der Meisterschaftsendrunde bei den Westdeutschen Meisterschaften in Dormagen mit den besten Judoka aus Nordrhein-Westfalen. Pedro Cardoso (7. Platz), Maurice van de Loo und Fynn Böhling (7. Platz) blieben trotz guter Ansätze, wie viele andere Judoka auch, hinter den Medaillenrängen.

Veronika Pandzioch (- 52 kg) und Max Kremer (- 60 kg) stiegen in Neuss in die erste Meisterschaftsrunde der Altersklasse ein. Veronika Pandzioch hatte ein klares Ziel vor Augen: Bezirksmeisterin 2020. Zwei vorzeitige Siege reichten ihr für den Titel und die Qualifikation für die WdEM U18 am kommenden Samstag in Herne. Max Kremer steigerte sich deutlich im zweiten Kampf, verabschiedete sich aber nach der zweiten Niederlage aus dem Wettbewerb.

Der kleine Dorfverein ist mit insgesamt vier Judoka bei den WdEM vertreten. Ein achtbares Ergebnis.