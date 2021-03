Turnverein Rees seit 65 Jahren aktiv

Der „Turnverein Rees 1955 e. V.“ wurde vor über 65 Jahren gegründet. Bereits im ersten Jahr konnte der Verein eine Stärke von 133 Mitgliedern aufweisen.

Genau am 2. Juni 1955 wurde der Verein unter den Vorsitzenden W. G. Maas und Johann van Vorst gegründet. Stefan te Baay war Geschäftsführer und Jakob Pickmann der Kassierer. Auch die anderen Mitglieder des Vorstands sind für die alten Reeser keine Unbekannten: Ernst Schullenberg, Leo Spickermann, Hugo Weiser, Hubert Dahmen und Willi Belting.

Die Geschichte des Vereins reicht jedoch bereits 160 Jahre zurück, damals wurde der „Reeser Turnverein von 1861“ gegründet. Zwischen 1933 und 1945 versuchten die Vereinsmitglieder der Gleichschaltung durch die NSDAP zu entgehen. „Politische und geistige Einflussnahmen durch braunes Gedankengift der NSDAP. Folge: Niedergang des hohen sportlichen Anspruchs und Verkümmerung des blühenden Vereinslebens“, findet sich in der Vita des Vereins auf der Homepage.

Heute ist Hans Günter Daniels der Vorsitzende des Vereins, Reinhard Ufermann ist Zweiter Vorsitzender und Kassenwart. Der Geschäftsführer des Vereins ist Wolfgang Stader. Die regulär bereits anstehenden Neuwahlen des Vorstands mussten Corona-bedingt verschoben werden.

Die 16 Übungsleiter des Vereins bieten zahlreiche Sportangebote an: Bodystyling, Bogenschießen, Gymnastik, Indiaca, Judo, Leichtathletik, Mädchenfitness, Rückenpower, Step Aerobic, Völkerball und Volleyball. Viele der Sportarten werden in mehreren Gruppen je Altersklasse oder Geschlecht angeboten. „Leichtathletik ist ganz groß im Kommen“, erklärte der Erste Vorsitzende Hans Günter Daniels, „das liegt auch viel an den ausgesprochen guten Übungsleitern.“ „Auch Judo, Volleyball wird von den Mitgliedern sehr gut angenommen“, ergänzt er.

Der TV Rees unterhält am Ende der Lindenallee einen Sportplatz. Auf der Vielzweck-Sportanlage ist neben Leichtathletik auch Mannschaftssport wie Fußball, Volleyball, Faustball oder Völkerball möglich. Vor rund 20 Jahren wurde der Platz noch um eine Beachvolleyballfläche ergänzt, auf der jedermann nach Absprache mit dem Verein spielen kann. Auf dem Sportplatz befindet sich auch das Vereinsheim mit Gruppenraum zum Feiern oder für Besprechungen.

Zusammenfassend bietet der Verein seinen Mitgliedern, laut Daniels, Freizeitunterhaltung: „Sport, Spiel und Spaß ist da unser Motto“. Die Mitglieder des Vereins sind zwischen einem Jahr und 90 Jahre alt. Bis vor kurzem gab es noch die „Mutter und Kind Gruppe“ mit vielen Ein- und Zweijährigen. Am „anderen Ende“ gibt es eine Frauengymnastikgruppe für 75-Jährige und älter.

Auch der TV Rees hat Nachwuchssorgen. Viele Vereine haben das Problem, dass für Kinder und Jugendliche das Spielen am Computer oder die Kommunikation mit ihren Smartphones weitaus attraktiver ist, als die sportliche Betätigung in Gruppen. In der letzten Zeit sah man sich daher beim TV Rees gezwungen, einige Sportangebote einzustellen.

Auch die Corona-Krise geht am Verein nicht spurlos vorüber. Man hat im letzten Jahr einige Mitglieder verloren, die wegen eingestellter Sporttätigkeit, keine Mitgliedsbeiträge mehr zahlen wollten. Doch die weiterlaufenden Kosten des Vereins beispielsweise für Verbandsausgaben, Startgelder oder Spielerpässe machen einen Beitragseinzug erforderlich.

Jetzt im zweiten Lockdown ist wieder der gesamte sportliche Bereich zum Stillstand gekommen. „Ich habe auf der Startseite der Homepage Links hinterlegt, wo die Mitglieder sich zu Hause körperlich ertüchtigen können. Dort sind Videoangebote vom Landes- oder vom Kreissportbund. Das können die Mitglieder anklicken und vor dem Computer oder Fernsehen mitmachen. Das Angebot ist sehr groß und sehr interessant“, berichtet Hans Günter Daniels.

Im letzten Sommer konnten noch die Leichtathleten, die Aerobic-Gruppe und eine weitere Gymnastikgruppe wollte und konnte auf Abstand trainieren. Auch der Erwerb des Sportabzeichens wurde angeboten.

Daniels würde gerne die Kindergruppen wieder aufleben lassen. Neben interessierten Sportnachwuchs ist man auch immer auf der Suche nach engagierten Übungsleitern.

Verein: Turnverein Rees 1955 e. V. / TV Rees

Bestehen: 1955 (Vorgänger war „Reeser Turnverein von 1861“)

Mitglieder: knapp 700 Mitglieder

Infos: www.turnvereinrees.de

Facebook: Turnverein Rees

Kontakt: h.g.daniels@turnvereinrees.de

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg