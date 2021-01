Seit Jahren stellt ein Silvesterlauf den Jahresabschluss für viele Athleten vom Lauftreff des SV Haldern dar. Nicht selten gingen dabei über 50 Lauftreffler an den Start. Die meisten davon in Pfalzdorf, einige in Bocholt, andere auch schon mal dort, wo sie einen Urlaub zum Jahresende verbrachten.



Aber im Pandemie-Jahr 2020 und nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung war das natürlich nicht in der gewohnten Form möglich. Doch die Veranstalter des Silvesterlaufs in Pfalzdorf wollten die 33. Auflage des Laufes nicht komplett aufgeben. Daher gab es nun den "32½ Silvesterlauf", an dem man nur virtuell teilnehmen konnte. Virtuell hieß konkret, dass nur eine 5 Kilometerstrecke angeboten wurde, die jeder zwischen Weihnachten und Silvester an jedem beliebigen Ort unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen laufen konnte und das Ergebnis anschließend in einem online-Portal erfassen sollte. Über 800 Läufer meldeten sich an, darunter auch 25 vom SV Haldern und die meisten davon vom dortigen Lauftreff.

Option für Volkslauf am 27. Juni

Ob eine virtuelle Austragung auch eine Option für den Halderner Volkslauf ist, der 2020 Corona-bedingt ausfallen musste, ist noch nicht entschieden. "Wir möchten unbedingt am 27. Juni in irgendeiner Form den Läufern die Strecke um das Reeser Meer als Volkslauf anbieten," erklärt Mike Hockert vom Organisationsteam. Es gibt Überlegungen, die Teilnehmerzahl und die angebotenen Strecken zu beschränken oder jeweils kleine Gruppen zeitversetzt starten zu lassen. "Vielleicht ist auch eine Hybridform denkbar," so Hockert, "einige laufen real und einige virtuell. Wir müssen abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt und hoffen, dann noch genug Zeit für die Planung und die Vorbereitung zu haben."