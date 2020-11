Die Karnevalsvereine der beiden Nachbardörfer, der HKV 1851 und 4242 Rees 4 e.V., sagen den gemeinsamen Rosenmontagszug aufgrund der Covid-19-Pademie offiziell ab.

Haffen-Mehr. Dass die Karnevals-Session anders wird als alle bisherigen, bahnte sich schon im Frühjahr dieses Jahrs an. Bedingt durch die Corona-Pandemie haben viele Reeser Ortsvereine bereits im September ihren Sitzungskarneval abgesagt.

Bezüglich des Rosenmontagszuges hielten sich die Vertreter der Vereine aus Haffen und Mehr bisher bewusst zurück. „Eine Absage kann man nicht einfach so wieder rückgängig machen“, erklärt Martin Sent, Präsident des HKV. Die Wagenbauer würden oft Monate im Voraus mit der Vorbereitung ihrer Projekte anfangen. Daher hatte man sich im Spätsommer zunächst dazu entschieden, die Situation zu beobachten, Konzepte zu erarbeiten und zu prüfen sowie die mögliche Infektionsgefahr abzuwägen – alles mit dem Ziel, zumindest in Teilen einen Straßenkarneval zu ermöglichen.

Abwarten ist keine Option

Schließlich sei die Situation beim Straßenkarneval im Freien eine andere als im Saal. „Wir haben verschiedene Möglichkeiten durchdacht“, so Stefan van Ophuysen, Schriftführer von 4242. Die Ideen seien dabei vielfältig gewesen, beispielsweise auch ein „Zug der Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Wagenbaustätten“ oder eine Präsentation der Wagen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr im Rahmen einer Feier der Wagenbauteams, ähnlich wie sie beim Rosenmontagszug 2016 durchgeführt wurde, als dieser witterungsbedingt abgesagt werden musste.

Anlässlich der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen seien aber auch derartige Konzepte leider nach derzeitigem Stand undenkbar. Ein weiteres Abwarten bezüglich des Rosenmontagszuges komme jedoch leider nicht in Betracht. Nicht zuletzt die Wagenbauteams brauchen Planungssicherheit. Daher ist der Zug auch in Haffen-Mehr abgesagt. Über das Ob und Wie alternativer Veranstaltungsformen rund um das Karnevalswochenende im Februar 2021 wird noch beraten.