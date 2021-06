Rees. Seit mehr als 70 Jahren gehen Ehrenamtliche von Caritas und Diakonie von Tür zu Tür und bitten zweimal im Jahr um Spenden, im Sommer und im Advent.

Für die kommende Sommersammlung vom 5. bis 26. Juni wird das wieder wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sein. Aber die Hilfe wird notwendiger denn je sein, denn in vielen Familien verringert sich durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise das Einkommen.

Um weiterhin konkrete Hilfe vor Ort zu leisten soll auch die diesjährige Sommersammlung in Form von Überweisungen stattfinden.

So werden in den kommenden Tagen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer rundgehen und Flyer verteilen, in denen erklärt wird, wofür die Gelder verwendet werden und wie man spenden kann. Neben der Überweisung ist es auch möglich, in den jeweiligen Pfarrbüros Spenden abzugeben. Alle Erlöse aus den Sammlungen bleiben vor Ort und werden für Menschen gebraucht, die in finanzielle Not geraten sind oder die unbürokratische Hilfe brauchen. Die Caritas-Gruppen verwalten das Geld und entscheiden, wie damit schnell und unbürokratisch am besten geholfen werden kann. Flyer liegen auch in der Kirche aus.

Infos auf einen Blick

Hier können unter dem Stichwort „Sommersammlung 2021“ Spenden überwiesen werden: Rees: DE89 3586 0245 5005 0510 12 (Volksbank Emmerich-Rees)/ Haffen: DE44 3586 0245 6000 0064 30 (Volksbank Emerich- Rees)/ Millingen: DE41 3586 0245 5400 9100 40 (Volksbank Emmerich-Rees)/ Haldern: DE62 3586 0245 5200 1470 16 (Volksbank Emmerich-Rees)

Bis zu 200 Euro reicht dem Finanzamt der Kontoauszug als Beleg. Wer eine Spendenquittung wünscht, wird gebeten, seine Adresse auf der Überweisung einzutragen.