Die Zahl der (Neu)Imker steigt nicht nur bundesweit, sondern auch auf Reeser Stadtgebiet weiter an. Lange Zeit jedoch hatten diese hier keinen ansässigen Verein, bei dem man sich mit gleichgesinnten Interessierten über dieses Hobby austauschen konnte.

Einige der Imker aus Rees und Umgebung engagierten sich entsprechend in Imkervereinen anderer Gemeinden. Dies ist jedoch Geschichte, denn bei einem von Imker Johannes Vöck initiierten Treffen im Lindenhof in Haldern wurde der Imkerverein Rees gegründet.

Hier begrüßten die Imker zunächst den Vorsitzenden des Kreisimkerverbandes, Georg Kersten, der mit der Wahl des Vorstandes die erste Runde des offiziellen Gründungsteils einläutete. Die Teilnehmer wählten Johannes Vöck als Vorstandsvorsitzenden und (Jung-) Imker Leo Kremer zu seinem Stellvertreter. Weiterhin wurden Marco Franken (Schriftführer) und Mathias Berresheim (Kassierer) gewählt.

Die Treffen des Imkervereins Rees finden satzungsgemäß an jedem zweiten Sonntag in den geraden Monaten statt, Treffpunkt ist die Gaststätte „Zur Rose“ in Haffen-Mehr.