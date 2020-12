Weihnachtsaktion der Reeser Werbegemeinschaft



Die Reeser Werbegemeinschaft greift in ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion den bekannten Reim in Reeser Platt „In Rääss, dor kieke de Ssecke dör de Glääs“ auf. Wegen Corona musste ein Ersatz für die beliebte Ziegenverlosung gefunden werden.

Ins Hochdeutsche würde man den Reim mit „In Rees, da schauen die Ziegen aus den Fenstergläsern“ übersetzen. Zu früheren Zeiten lebten in Rees die einfachen Leute in kleinen einstöckigen Häusern. Ein Teil des Hauses diente dem Kleinvieh, wie den Ziegen, als Stall. Die von Natur aus neugierigen Ziegen kletterten in ihrem Stall hoch, um aus dem Fenster zu sehen. Somit schauten in Rees sowohl die Menschen als auch die Ziegen aus den Fenstern. „Es wird wohl spaßig ausgesehen haben, wenn die Passanten vorbeikamen und dieses sahen. Da der Niederrheiner schnell mit einem bissigen Spruch eine Sache beschreibt, könnte dies eine Erklärung für die Entstehung des Spruches sein“, erläuterte der Reeser Geschichtsforscher und Ehrenmitglied des Reeser Geschichtsvereins Hermann Voß.

An diesen Spruch hat der RWG-Vorstand auf jeden Fall gedacht, als sie sich eine Alternative für ihre jährliche Ziegenverlosung überlegt haben. In einigen Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft schauen jetzt, in Form von Aufklebern, Weihnachts-Ziegen durch die Schaufenster oder Eingangstüren. „Unsere Kundinnen und Kunden sollen jetzt diese Ziegen zählen oder schätzen“, erklärte die RWG-Vorsitzende Renate Bartmann, „in vielen Geschäften werden die zugehörigen Postkarten ausgegeben, auf denen die Zahl eingetragen werden kann. Die Karten sollen bis zum 31. Dezember ausgefüllt und in den Geschäften abgegeben oder per Post an die RWG geschickt werden.

Als Preise werden wieder Einkaufsgutscheine im Wert von fast 3000 Euro verlost. Die Hauptgewinne sind Gutscheine in Höhe von einmal 250 Euro und zweimal 100 Euro. Weitere 50 Personen können sich über Gewinne in einer Höhe von 50 Euro freuen. Die Verlosung findet aufgrund der aktuellen Situation nicht öffentlich, sondern am 12. Januar 2021 im Rahmen des RWG-Vorstandes statt. Die Gewinner werden anschließend schriftlich benachrichtigt.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg