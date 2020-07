Sind Sie ein Sportmuffel? Dann aufgepasst: Medical Fitness kann die Lösung sein! Ein entsprechendes Konzept bieten Annegret und Matthias Flür vom Premium-Fitnessclub Flexxpoint in Rees, neu und exklusiv an.

Kennen Sie das? Nach einem sowieso anstrengenden Tagsollten Sie noch etwas für Ihre Figur tun. Die Lust auf ein ausgedehntes Cardio Training oder einen Aerobic-Kurs hält sich jedoch in Grenzen.

Genau hier setzt das Medical-Fitness-Konzept des innovativen Premium Fitnessclubs an. Die Inhaber Annegret und Matthias Flür haben das erfolgreiche Konzept jetzt in ihrem Premium Fitness Club integriert.

Das neue Figurkonzept beginnt mit einer 37 Grad warmen Wasserstrahlmassage. Auf einer entsprechenden Massagebank liegen Sie bekleidet und entspannen erst einmal 20 Minuten.

"Es macht einen großen Unterschied, ob sich der Kunde den ganzen Tag auf eine Massage oder ein quälendes Training freuen kann", konstatiert die Inhaberin Annegret Flür.

Im Anschluss soll dann eine so genannte Skinny-Lift-Behandlung den entspannteren Weg zur Traumfigur praktisch im Liegen unterstützen. Dieses neue und bisher nur in der hochwertigen Kosmetikindustrie verfügbare Gerät kombiniert vier verschiedene Medical-Wellness-Behandlungsmethoden. Ultraschall, Hochtontechnik, EMS-Reizstrom und ein so genannter Mesoporationsprozess wurden erstmalig miteinander kombiniert. Das Gerät soll nicht nur bei der Figurveränderung unterstützen, auch in Sachen Hautbild kann aktiv behandelt werden. Hervorragend eignet sich diese Methode für Behandlungen an Bauch, Po, Oberschenkeln, Oberarmen und sogar im Gesicht. Ergänzt wird das Konzept mit einer vollautomatischen Lymphdrainage. Lymphdrainage wird auch im Gesundheitsbereich eingesetzt und kann den Stoffwechsel um bis zu 280 Prozent erhöhen.

Um den Grundumsatz zu erhöhen, setzt das Konzept zusätzlich auf einen besonderen elektronischen 17-Minuten-Express-Figur-Zirkel.

Die Begeisterung insbesondere bei Menschen, die in den letzten Jahren wenig oder gar keinen Sport gemacht haben oder „Sportmuffel“ sind, ist mit diesem Konzept extrem hoch. "Wir kümmern uns zuerst um den Menschen und dann um die Figur, das ist unser Erfolgsgeheimnis", erzählt die ausgebildete Fitness-Wellness-Expertin.

Aktuell soll in einer internen Studie mit 50 Personen der Erfolg des Konzeptes dokumentiert werden. Schnell Entschlossene können sich zu Sonderkonditionen jetzt noch anmelden. Tel. 02851 / 3813, Ansprechpartnerin ist Annegret Flür.