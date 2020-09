Mercedes Sprinter gestohlen

Unbekannte stahlen am Dienstag, 1. September, in der Zeit von 1.30 Uhr bis 5.50 Uhr, einen weißen Mercedes Benz Sprinter mit Pritschenaufbau. Das Fahrzeug parkte an der Drüpter Straße in Borth und ist auf das Kennzeichen KR-KB 39 zugelassen.

Zeugen gesucht

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760,entgegen.