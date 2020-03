In der Nacht von Freitag, 28. Februar, auf Samstag, 29. Februar, gegen 3.45 Uhr kam aus bislang ungeklärten Gründen ein Kleinwagen von der Fahrbahn der Straße Rüttgersteg in Rheinberg ab und prallte gegen einen Baum. Der Kleinwagen war mit vier Personen im Alter von 19 bis 22 Jahren besetzt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.