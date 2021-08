Diebe haben an der Saalhofer Straße in den vergangenen drei Wochen einen abgemeldeten, blauen BMW X5 gestohlen, der dort auf einem Parkplatz stand. Der Besitzer hatte das Auto dort am 3. August abgestellt und am Dienstag (24. August) den Diebstahl bemerkt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rheinberg unter Tel. 02843 / 9276-0 entgegen.