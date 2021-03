In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 06.25 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine Lagerhalle an der Alpener Straße ein. Die Unbekannten stahlen unter anderem einen Trennschleifer der Marke Stihl. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel. 02843 / 9276-0.