Am Reitweg in Rheinberg brach am Montag, 27. Januar, gegen 9.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus.Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten die Anwohner das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der in einem Kinderzimmer des Mehrfamilienhauses entstanden war. Polizeibeamte sperrten den Bereich um den Brandort bis 11.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr.

Ein Säugling im Alter von 14 Monaten, zwei Kinder im Alter von einem Jahr und fünf Jahren, sowie insgesamt sechs Erwachsene im Alter von 35 bis 67 Jahren mussten verletzt in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Für keinen der Verletzten besteht Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.