Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag (20. Januar) aufdem Weg Doufsteg eine Joggerin angefahren hat.



Die 50-jährige Frau war auf dem Weg innerhalb einer Laufgruppe unterwegs. In der Höhe des dort aufgestellten Hagelkreuzes ist ein unbekannter Autofahrer mit einem Wagen und einen Anhänger an der Joggerin vorbeigefahren.Der Anhänger hat die Frau touchiert. Sie fiel zu Boden. Der linke Fuß der

Joggerin geriet unter einen Anhängerreifen und wurde von ihm überrollt.

Der Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.Die Rheinbergerin hat am Donnerstag (23. Januar)den Vorfall bei der Polizei

angezeigt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sichbitte bei der Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.