Eine 48-jährige Fahrradfahrerin ist Dienstag im Ortsteil Annaberg schwer gestürzt. Die Rheinbergerin befuhr gegen 17.20 Uhr mit ihrem Fahrrad vermutlich den Geh- und Radweg der Straße An der Rheinberger Heide in Richtung Minkeldonk. Von dort bog sie anscheinend über den Grünstreifen ab und beabsichtigte in Richtung Messe weiterzufahren.

Vermutlich erblickte der am Fahrrad mitgeführte Hund ein Wildtier und rannte diesem hinterher. Hierdurch stürzte die 48-Jährige und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Einem Zeugen war der Hund aufgefallen, da dieser alleine herumlief. Er fing das Tier ein und entdeckte dann die verletzte Frau.

Polizeibeamte stellten bei der Überprüfung der Fahrradrahmennummer fest, dass das Rad aus einem Diebstahl stammte. Die Beamten stellten das Rad sicher, bis der Eigentumsnachweis eindeutig geklärt ist.

Den Hund (Rasse nicht bekannt) brachte das Ordnungsamt bis zur Genesung der Frau in ein Tierheim. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizei in Rheinberg unter Tel. 02843/92760 zu melden