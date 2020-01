Entsetzen allenthalben.

Die Menschen sind tieftraurig.

30 Affen haben das Inferno im Krefelder Zoo nicht überlebt.

Das Entsetzen und die Traurigkeit werden in die Welt getragen.

Es wird geschrieben, gepostet, geklagt.

Die Menschen sind betroffen.

Der Tod der Affen hat sie nicht nur tief berührt, sondern auch tief getroffen.

Es ist alles so schrecklich, einfach nur zum Heulen.

Ach ja, sechs junge Menschen, in der Überzahl aus Nordrhein-Westfalen, wurden in Südtirol von einem stark alkoholisierten Sportwagenfahrer zu Tode gebracht.

Wir kannten sie nicht.

Gut, dass es keine 30 waren.