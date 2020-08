Es wären nicht die ersten Leichen gewesen, die von der Glückauf-Rheinfähre Walsum-Orsoy aus entdeckt worden wären. Glücklicherweise kam es nicht dazu, weil der Schiffsführer geistesgegenwärtig reagierte und die vom Ertrinkungstod Bedrohten mit Hilfe seiner Fähre und beherzt anpackenden Helfern retten konnte.



Was war geschehen am gestrigen Donnerstag? Die hochsommerliche Hitze hatte mal wieder zahlreiche Menschen an den Orsoyer Sandstrand gezogen, wo sie sich gerne sonnen und spielen, aber auch im Wasser abkühlen. Geschützt durch Buhnen, die in den Rhein hinausragen, ist das Wasser am Ufer ruhig und zunächst nicht tief, aber auch trügerisch. Denn sobald man in den Bereich der Buhnenenden gerät, verliert der Rhein seinen ruhigen Charakter. Strömung und Strudel machen sich bemerkbar.

So geriet am Donnerstagnachmittag ein vierjähriger Junge in die Strömung und wurde von dieser erfasst. Ein zwölfjähriges Mädchen, um das Leben seines Cousins fürchtend, schwamm ihm hinterher und ergriff seinen Kopf, um ihn über Wasser zu halten. Offensichtlich befanden sich nun aber beide Kinder in Lebensgefahr.

Das aber blieb dem Schiffsführer der Rheinfähre, die gerade in der Nähe war, nicht verborgen. Er drehte seine Fähre unmittelbar ab und näherte sich den Kindern vorsichtig mit bis zur Wasseroberfläche heruntergelassener Rampe, auf der sich Helfer postierten, um die Kinder aus dem Wasser zu ziehen. Das gelang ihnen auch. Unverletzt konnten die beiden Kinder nach einer Untersuchung durch die alarmierten Rettungskräfte mit ihren Eltern den Nachhauseweg antreten.

Was bleibt?

Zunächst einmal die Warnung für alle Badelustige, den Rhein nicht zu unterschätzen. Es handelt sich nicht um ein stehendes Gewässer, erst recht nicht um ein Freibad. Insbesondere dürfen Eltern die Verantwortung für ihre Kinder nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Und zum anderen? Ein Chapeau dem Schiffsführer, ohne dessen couragiertes und kompetentes Eingreifen womöglich der Tod zweier Kinder zu beklagen wäre. Ebenso gilt den Helfern an der Rampe unser aller Anerkennung. Vorbildlich.