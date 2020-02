Der US-amerikanische Blues-Sänger und -Gitarrist Duke Robillard spielt am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr im „to hoop“, Alpsrayer Straße 102 in Rheinberg. Begleitet wird er dabei von der finnischen Formation „Wentus Blues Band“. Es ist das einzige Deutschlandkonzert auf der diesjährigen Europatour und einer der wenigen Auftritte Robillards in Deutschland. Karten im VVK kosten 20 Euro zzgl. Gebühren, an der Abendkasse 25 Euro. Weitere Infos unter www.to-hoop.de und unter Tel.: 02843/9143144.