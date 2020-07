In den Medien, also natürlich auch hier im Lokalkompass wurde schon über die schlimme Zerstörung der "ALLTAGSMENSCHEN" in Rheinberg berichtet.

Ich möchte heute nicht über die Idioten (wer auch immer es war) schreiben, die diese tollen Figuren kaputt gemacht haben. Diese haben schon genug Presse bekommen und feiern sich wahrscheinlich bei jedem Bericht über die zerstörten Figuren selbst.

Ich möchte über die "Alltagsmenschen" und ihre "Schöpferin" Christel Lechner schreiben.

Bereits in Telgte habe ich mir die Betonfiguren angesehen und war einfach nur begeistert, so dass ich heute nach Rheinberg und anschließend ins nah gelegene Moers gefahren bin, um mir die verschiedenen künstlerisch hervorragenden Alltagsmenschen anzuschauen.

Die ein oder anderen "Bekannten" habe ich dabei wiedergesehen.

Und es war einfach erneut nur wunderbar: Alltagsmenschen, die das Stadtbild interessanter machen, Menschen die davor stehen bleiben, ins Gespräch kommen und fotografieren.

Die Alltagsmenschen erinnern an Personen, die man schon mal getroffen hat bzw. kennt, sie laden aber auch dazu ein, unsere Phantasie mal wieder zu benutzen. Warum guckt der Mann jetzt gerade so? Was mag die Frau für ein Buch lesen? Ob die Damen in den roten Kleidern alle befreundet sind oder ob es da welche gibt, die sich gar nicht leiden können?

Christel Lechner, die "Mutter" der Alltagsmenschen hat diesen Geschöpfen Charisma, Charme und Charakter gegeben. Vielen Dank dafür.

Die Figuren heißen "ALLTAGSMENSCHEN". Sie machen unseren Alltag bunter, aber lassen uns auch mal den Alltag vergessen und in andere Welten abtauchen.

Macht euch ein Bild davon, besucht die Alltagsmenschen und genießt sie.

Ich gucke sie mir immer wieder gerne an.