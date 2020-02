Was das neugegründete Kinder-Jugend-Komitee (KJK), das sich aus Mitgliedern der Ossenberger Tanzgarden zusammensetzt, mit ihrem Kinderkarneval auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert.

Bei der Kindersitzung des KAG Ossenberg, das mit einer fantasievollen Bühnendekoration unter dem Motto Piraten stand, wartete ein buntes, abwechslungsreiches und vor allen Dingen kindgerechtes Programm auf die vielen Gäste, die ihr Kommen nicht zu bereuen brauchten. Alle Kinder und auch viele Erwachsene waren fantasievoll verkleidet und bereits weit vor dem offiziellen Beginn um 14.11 Uhr tummelten sich Piraten, Cowboys und Prinzessinnen im Festzelt und alle Sitzplätze waren da schon belegt.

Die Kinder des KJK führten gemeinsam durch das Programm und sie machten es wie die Profis. Für Ossenbergs Kinderprinzessin Lena I. war es der bisherige Höhepunkt ihrer Regentschaft. Man konnte ihr förmlich ansehen, wie stolz sie war und wieviel Spaß sie hatte. Die Freude am Karneval ist ihr quasi in die Wiege gelegt worden, denn viele ihrer Familienmitglieder sind aktive Mitglieder im KAG Ossenberg. So ist ihr Großvater Senator und Zeltbaumeister und ihre Tante Susanne die amtierende Ossenberger Karnevalsprinzessin.

Die Moderatorinnen durften auch wieder befreundete Karnevalsvereine begrüßen, die es sich selbstverständlich nicht nehmen ließen, eigene Programmpunkte beizusteuern. Die Kreisstadt Wesel war mit dem Förderkreis Kinderkarneval vertreten, vom Möhnenkomitee Alpen kamen die Minimöhnen. Auch die Piccolinos aus Orsoy und die Borther Funken zeigten auf der Bühne ihr ganzes Können.

Mara Quasnik und Kiara Arnold zum ersten Mal in der Bütt



Vorführungen der Ossenberger Mini-Garde, der Red Angels und der Showtanzgruppe Black Cherrys, jede Menge Bewegungs- und Mitmachspiele und nicht zuletzt die lockere Moderation sorgten dafür, dass bei den kleinen Narren nicht für eine Sekunde Langeweile aufkam. Und dann gab es auch noch eine Büttenrede. Mara Quasnik und Kiara Arnold mit ihren sprechenden Puppen mit den Stimmen von Lara Steinitz und Theresa Kohl wussten bei ihrer Premiere voll und ganz zu überzeugen.

Natürlich wurden auch wieder die drei schönsten Kostüme prämiert, wobei es die Jury diesmal besonders schwer hatte. Eigentlich hätten alle Kinder einen Preis verdient gehabt.

Für alle Gäste wurde während der Sitzung jede Menge Kuchen angeboten, der von den Mitgliedern und Freunden des KAG Ossenberg gespendet wurde, und bei der Verlosung konnten tolle Preise gewonnen werden. Überdies gab es ein Schätzspiel, bei dem 1 x 3 Freikarten für den Allwetterzoo Münster gewonnen wurden.

Dank an die Volksbank Niederrhein



Zum großen Finale wurde auch Stephanie Rieck, die Pressesprecherin der Volksbank Niederrhein, auf die Bühne gebeten, die nicht nur den KAG Ossenberg, sondern auch den Ossenberger Jugendkarneval finanziell unterstützt hatte. Selbstverständlich wurden Stephanie Rieck die Sessionsorden verliehen und sie bekam auch noch einen Blumenstrauß.

Strahlende Kinderaugen und zufriedene Gesichter nicht nur bei den Kindern, das war der verdiente Lohn für eine rundum gelungene Kindersitzung, die getreu dem Motto des KJK von Kindern für Kinder gemacht wurde und Lust auf weitere Veranstaltungen der JKAG machte.

Weitere Bilder von der Kindersitzung gibt es in der Fotogalerie auf der Homepage des KAG Ossenberg .