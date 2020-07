Er ist tot! Er, der mich zum Fan von Fleetwood Mac gemacht hat. Er, der Mitbegründer dieser Londoner Band, die zwischen 1967 und 1970 grandiose bluesgeprägte Musik hervorgebracht hat. Sein Name: Peter Green. Er war die entscheidende Person, die mich bis auf den heutigen Tag noch für Fleedwood Mac begeistert. 1970 kam es zum Zerwürfnis in der Band. Peter Green schied aus. Die Jahre 1967 - 1970 machen in unsterblich in der Musikgeschichte.

Die größten Erfolge für die neuformierte Gruppe, etwa "Rumours", kamen später - ohne Peter Green. Da war Fleedwood Mac aber nicht mehr das, wofür mein Herz schlägt.

Der herausragende Gitarrist und Liederschreiber Peter Green ist im Alter von 73 Jahren jetzt friedlich gestorben nach einem Leben mit Höhen und Tiefen. Ich erinnere an ihn mit dem Verlinken einiger Musikstücke.

https://www.youtube.com/watch?v=9GPR848mhIs

https://www.youtube.com/watch?v=kTvKaLW5bu8

https://www.youtube.com/watch?v=Z-C6p-GwHfA

https://www.youtube.com/watch?v=2XPzSjAgF_I