Sabine war bei der Büttensitzung des KAG Ossenberg im evangelischen Gemeindesaal allgegenwärtig, aber so heißt bekanntlich nicht die Ossenberger Karnevalsprinzessin, sondern das Orkantief, das ab Sonntagnachmittag über Nordrhein-Westfalen tobte.

Schon morgens vor dem Schmücken des Saales traf sich der geschäftsführende Vorstand des Vereins, um zu beraten, ob die Büttensitzung abgesagt werden soll, weil die sichere An- und vor allen Dingen Abfahrt aller Akteure und Gäste absolute Priorität hat. Schließlich einigte man sich darauf, die Büttensitzung doch durchzuführen, und das war auch gut so.

Der eine oder andere hatte zwar kurzfristig wegen des Wetters abgesagt, so fehlte die in Issum wohnende Kinderprinzessin Lena. Auch der Sitzungspräsident Dr. Michael Nagel, wohnhaft in Wesel, sagte kurzfristig ab, aber die gute Stimmung ließ sich der KAG Ossenberg deshalb nicht nehmen. Während draußen das Unwetter schon tobte, regierte im aufwändig geschmückten Gemeindesaal Prinzessin Susanne I. gut gelaunt die Ossenberger Narrenschar und der stellvertretende Sitzungspräsident Michael Elsner führte gekonnt durch das Programm.

Unter den Gästen war neben vielen Ossenberger Ex-Tollitäten auch Carsten Kämmerer, Karnevalsprinz in der Session 2007/2008, dem im Verlauf des Nachmittags noch eine besondere Aufgabe zukommen sollte. Wie schon zuletzt im Jahr 2014 wurde das „Herz von Ossenberg“ verliehen, mit der das Engagement von Menschen für Ossenberg gewürdigt wird. In diesem Jahr erhielt Wolfgang Sommer diese Auszeichnung. Auf kaum jemanden besser als auf den neuen Würdenträger passe die Bezeichnung „Ein Mann, ein Wort“, so Kämmerer. In seiner Laudatio zeichnete er das jahrelange Wirken des Titelträgers auf.

Wolfgang Sommer, Jahrgang 1939, kam von Dresden zunächst nach Düsseldorf. Seit 1970 lebt er mit seiner Frau Liesel und den Kindern in Ossenberg. „Man sieht aber auch, dass Wolfgang schon immer höhere Ziele im Auge hatte, denn von Düsseldorf nach Ossenberg, das war ein gewaltiger Schritt“, so Kämmerer. Wolfgang Sommer wurde in Ossenberg schnell heimisch und er packte an, wo er gebraucht wurde: Er war Geschäftsführer beim TuS Borth und beim Verein zur Erhaltung der Ossenberger Schlosskapelle. Bei den Wettbewerben „Unser Dorf hat Zukunft“ war er im Vorbereitungsteam. Seit 18 Jahren ist er im Vorstand der KAB Ossenberg und inzwischen schon zehn Jahre davon ihr Vorsitzender. Hinzu kommt sein Mitwirken im Gemeindeausschuss seiner Pfarrei. Laudator Kämmerer machte deutlich, wie verdient diese Auszeichnung sei: „Wenn einer ein Herz für diesen Ort hat, dann du.“

Im karnevalistischen Programm sorgten die Ossenberger Tanzgarden für gute Stimmung, aber auch Büttenredner Paul van Holt aus Orsoy hatte mehr als einmal die Lacher auf seiner Seite und ohne Zugabe kam er nicht von der Bühne. Dass der KAG Ossenberg eine gute Kinder- und Jugendarbeit macht, wurde auch dadurch deutlich, das Mara Quasnik und Kiara Arnold mit ihren sprechenden Puppen und den Synchronstimmen von Lara Steinitz und Theresa Kohl nach ihrem Premierenauftritt auf der Kindersitzung auch bei den Großen voll und ganz überzeugen konnten. Auch der Elferrat des KAG mit Harald Hackstein an der Gitarre und Martin Kohl ernteten einen dicken Applaus für ihre Lieder, die sie speziell auf Prinzessin Susanne zugeschnitten hatten.

Es war eine gelungene Büttensitzung, auch wenn auf das große Finale wegen Sabine verzichtet wurde. Und das wichtigste war, dass alle trotz des Sturms wohlbehalten und ohne Schaden nach Hause kamen.

Bilder von der Büttensitzung gibt es in der Fotogalerie auf der Homepage des KAG Ossenberg.