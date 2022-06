John F. Kennedy wird der Satz zugesprochen: "There is only one thing in the long run more expensive than education: no education.“ – „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.“

Fehlende Bildung muß eine Gesellschaft teuer bezahlen, bedeutet dies doch – neben den negativen Einflüssen auf die Lebensverhältnisse der betroffenen jungen Heranwachsenden – erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Wachstum und das Entwicklungspotential des gesamten Staates …

In Zeiten von Krieg, Pandemie, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Unsicherheit ist Bildung heute wichtiger als je zuvor, denn es bedarf kluger Köpfe, um die gehäuften Probleme zu lösen und alle Bereiche der Gesellschaft wieder voanzubringen. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, allen jungen Menschen gute und faire Bildungschancen zu ermöglichen und sie nach Kräften umfänglich zu fördern.

Mit ihren bescheidenen Mitteln möchte Amplonius NOVUS, die Studienstiftung des Amplonius-Gymnasiums, dazu beitragen, Bildungsmöglichkeiten zu verwirklichen. Aus diesem Grunde fördert die Stiftung Absolventinnen und Absolventen des Rheinberger Gymnasium zum Beispiel durch ein Büchergeld, mit dem der oftmals teure Einstieg in ein Studium erleichtert werden soll.

Im Abiturjahrgang 2022 gibt es über 40 Schülerinnen und Schüler, die einen Einser-Schnitt vorweisen können, und vier junge Leute (zwei Abiturientinnen und zwei Abiturienten) beenden ihre Schulzeit mit der Traumnote 1,0. Sie werden von Amplonius NOVUS mit einem Büchergeld von je 100 Euro im Rahmen der Übergabe der Abiturzeugnisse am kommenden Freitag besonders ausgezeichnet und geehrt.

Seit dem ersten Büchergeld beim Abitur 2013 hat die Stiftung Amplonius NOVUS nun insgesamt 45 Amplonianerinnen und Amplonianer für ihre exzellenten Schulleistungen gewürdigt und insgesamt 3.800,- Euro für Bildungsaufgaben aus Spenden zur Verfügung gestellt.

Amplonius NOVUS unterstützt Amplonianerinnen und Amplonianer nicht nur bei ihrem Eintritt in eine Hochschule durch ein Büchergeld zur Beschaffung von Literatur zum Studium, sondern auch im Verlauf ihres Studiums durch ein Stipendium. Momentan werden drei Studierende durch eine monatliche Beihilfe unterstützt und gefördert.

Für ein Stipendium von Amplonius NOVUS kann man sich jetzt wieder erneut bewerben. Der Förderzeitraum beträgt ein Jahr (beginnend mit dem Monat Oktober) und kann bei Vorliegen der Voraussetzungen verlängert werden. Alle notwendigen Informationen dazu findet man auf der Homepage der Stiftung: www.amplonius-novus.de

Abschließend zwei Äußerungen von Büchergeld-Empfängern: „Vielen Dank für die Glückwünsche zum Abitur und für die Möglichkeit dieses Büchergeld in Anspruch nehmen zu können. Es wird zum Studienbeginn eine gute Unterstützung sein.“ Oder die Meinung einer Amplonianerin: „Ich habe mich über die Anerkennung für meinen Abschluss durch die Stiftung Amplonius Novus sehr gefreut und möchte mich daher von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Die acht Jahre, die ich am Amplonius-Gymnasium verbracht habe, waren für mich eine sehr schöne und für meinen weiteren Lebensweg prägende Zeit, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde.“