Jedes Zeitalter hat seine Seuche. Was aktuell das Coronavirus SARS-CoV-2 für den heutigen Menschen ist, war für das Mittelalter die Pest (lateinisch „pestilentia“).

Von 1347 bis 1351, also einige Jahre vor Amplonius‘ Geburt im heutigen Rheinberg, wütet in Europa eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit: der „Schwarze Tod“, die Pest. Die Seuche fordert viele Menschenleben und wird für eine Strafe Gottes gehalten, gegen die verschiedenartige Bußpraktiken empfohlen werden, um den Allerhöchsten gnädig zu stimmen. Als Helfer in der Not werden die Pestheiligen St. Rochus und St. Sebastian angerufen … allerdings ohne erwähnenswerten Erfolg.

Auch die zeitgenössischen Ärzte beschäftigen sich mit der Pestilenz und verfassen zahlreiche Empfehlungen, wie der Krankheit beizukommen sei. Es entstehen unterschiedliche „medizinische“ Pestschriften, die den verängstigten und besorgten Zeitgenossen Mittel zur Vermeidung der Ansteckung mit der todbringenden Krankheit ans Herz legen, … auch dies ohne erwähnenswerte Erfolge.

Magister Amplonius Ratingk de Berka (ca. 1365-1435) setzt sich ebenfalls mit den verheerenden Pest-Epidemien auseinander, studiert Pesttraktate, die er in seiner Bibliothek sammelt, schreibt höchstselbst ein „Regimen contra pestilenciam“ und gibt darin Ratschläge, wie im Falle von Pestkrankheiten zu verfahren sei.

Denn unser Rheinberger Mediziner, Büchersammler und Stifter ist höchst besorgt, — um seine Patienten und Mitmenschen und natürlich um seine Kollegiaten in Erfurt. Denn die „epydimia“ ist auch eine Gefahr für das von ihm gegründete „Collegium Amplonianum“, für die dort studierenden jungen Akademiker, die zu einem großen Teil aus seiner niederrheinischen Heimatstadt stammen, und letztendlich auch für die überaus wertvolle Bibliothek, die „Bibliotheca Amploniana“, in der Amplonius über 600 wertvolle Bücher zusammengetragen hat.

Folglich weist der Stifter seine Stipendiaten im Dezember 1433 in den Statuten des Kollegs an, bei einem Ausbruch der Pest die „Himmelspforte“ (anderer Name für das „Collegium Amplonianum“) und Erfurt zu verlassen, und zwar „cito, longe et tarde“ (schnell, weit und für länger).

An anderer Stelle gibt der Mediziner Amplonius weitere Ratschläge, um nicht an der Pest zu erkranken, nämlich: Man soll Abstand halten von „zw vill lewtten“ (von zu vielen Leuten), möglichst keine fremden Wohnstuben und Häuser besuchen, da hier ein großes Potential für gegenseitige Ansteckung besteht. Weiterhin soll man regelmäßig gewisse Hygienemaßnahmen durchführen, z.B. Hände und Gesicht oft mit Wasser oder Essig reinigen („Man sol hent und antlitz offt waschen mit wasser oder mit essich“), wobei man sich vor „rohem wasser“ hüten muß, was nichts anderes heißt, als daß man das Wasser abkochen soll. Außerdem sei es ratsam, gewisse Ernährungsmaßregeln zu befolgen, also beispielsweise Walnüsse mit einem Schluck Wein zu sich nehmen („guet walisch nuß; und thue dar auff ein guetten trunckh wein“) und als Quintessenz heißt es stets züchtig und fröhlich zu sein, um das Blut in seiner vollständigen Kraft zu erhalten: „allzeit in zuchten frolich, so wehaltes dw das pluet in seiner krafft.“

