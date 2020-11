Aus der Not geboren war in diesem Jahr die Aktion "Ossenberg leuchtet", die am letzten Sonntag erfolgreich zuende ging.

"Da wegen der Corona-Pandemie kein Martinsumzug stattfinden konnte, baten wir die Ossenberger ihre Häuser und Gärten trotzdem mit Lichterketten und Laternen zu schmücken und die Kinder einzeln oder in kleinen Gruppen mit ihren Laternen am Abend die erleuchteten Häuser zu besuchen", lässt Rudi Tepaß vom Martinskomitee Revue passieren.

Und die Ossenberger machten mit und verwandelten das Mühlendorf in einen wundervoll illuminierten Ort. "Wir können uns immer wieder auf die Ossenberger verlassen, aber dass es wirklich fast überall leuchtete, Kinder stolz mit ihren selbstgebastelten Laternen durch die Straßen zogen, kleine Martinsfeuer entzündet wurden und sogar am Martinsabend Live-Musik aus einem Garten erklang, damit haben wir nicht gerechnet", ergänzt Wolfgang van den Berg.

Aktion könnte zur Tradition werden

"Ossenberg leuchtet" ist so gut angekommen, dass der Rheinberger Stadtteil ab jetzt in jedem Jahr leuchten wird um ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen.

"Ab dem kommenden Jahr werden wir -unabhängig von Corona- diese Aktion immer eine komplette Woche im November durchführen und zwar immer in der Woche, wenn auch der Martinszug durch das Dorf zieht", erläutert van den Berg. Möglich sei sogar, dass sich daraus eine liebevolle Tradition entwickele.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wieder alle Ossenberger mitmachen. Da allerdings sind sich die Männer vom Martinskomitee ziemlich sicher, denn das Mühlendorf hält zusammen.