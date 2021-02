Durch eine Idee von Michelle Woywadt und Carsten Kämmerer feierte am Sonntag ganz Ossenberg Karneval ohne die Coronaregeln zu brechen.

Da der traditionelle Tulpensonntagsumzug in Ossenberg coronabedingt abgesagt werden musste, organisierten die beiden Ossenberger kurzerhand einen Tag für die Kids.

Alle Ossenberger, die den Kindern gern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollten, konnten ihre Häuser schmücken und so zeigen, dass hier Süßigkeiten für die Kinder verpackt vor der Türe stehen.

So konnten sich die Kinder, unter Einhaltung der Abstandsregel, eine Tüte nehmen ohne unnötige Kontakte zu haben.

Viele Ossenberger machten mit

Auf die Sonne und die Ossenberger war, wie immer Verlass, die Häuser waren geschmückt, es erschall Musik aus vielen Boxen im Dorf und etwa 300 Kinder sammelten fleißig.

So waren in kürzester Zeit viele Einkaufstaschen randvoll mit Schokolade, Gummibärchen, Aufklebern, Lutschern oder Seifenblasen gefüllt. Viele Kinder dankten es den Spendern mit einem spontanen Helau und jeder Menge Kinderlachen.



Eine Idee, die gerne in den Jahren, in denen um Mühlendorf kein Umzug stattfindet, gerne wiederholt werden sollte. Da waren sich alle Beteiligten schnell einig.