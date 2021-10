Nachdem der St. Martinszug in Ossenberg Im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste, dürfen sich Kinder und Erwachsene aber in diesem Jahr auf einen tollen Zug freuen.

"Wir haben lange überlegt ob wir den Martinszug wirklich starten lassen können", betont Rudi Tepass vom Martinskomitee St.Josef Ossenberg. Letztendlich aber habe man sich dafür entschieden. Nicht zuletzt hoffe man aber auf die Vernunft der Zugteilnehmer.

Mit Maske und Abstand



Das heißt, dass eine Teilnahme am Zug für alle Personen über 6 Jahren nur mit Maske möglich ist. Auch der Abstand von 1,50m muss eingehalten werden. "Dies werden Mitglieder des Martinskomitees und der Polizei auch kontrollieren", weiß Rudi Tepass. Nur so werde es gehen können, dass in Ossenberg einer der wenigen Martinszüge in der Stadt stattfindet.

Zugweg rund um Ossenberg

Der diesjährige Zugweg beginnt am 12.11.um 18 Uhr auf dem ehemaligen Schulhof der Grundschule an der Graf-Luitpold-Str. Von hier aus geht es über die Straße Hohes Feld, Kirchstr., Landwehrstr., Berkastr., Schlosstr.zum Schlosshof des Ossenberger Schlosses. Hier findet vor der wundervollen Kulisse des Ossenberger Schlosses das Martinsspiel stattfindet. Begleitet wird der Umzug von den Musikkapellen aus Vynen und Eversael.

In der Remise findet nach dem Martinsspiel die Tütenausgabe statt.

Tüten erhalten alle Kinder bis einschließlich 14 Jahren und alle Senioren ab 70 Jahren. Diese dürfen ihre Tüten bereits vor dem Umzug ab 17.00 Uhr abholen, um auch hier die Ansammlung von Menschen so gering wie möglich zu halten.

Ossenberg leuchtet

"Wir würden uns sehr freuen, wenn die Ossenberger den Zugweg wieder mit Fackeln, Laternen und Lichterketten schmücken würden", ergänzt Wolfgang van den Berg vom Martinskomitee. Dies sollte aber in diesem Jahr kein Problem sein, findet 2021 doch wieder die Aktion "Ossenberg leuchtet" statt. Vom 8. bis 14.11. werden alle Anwohner gebeten erneut ihre Häuser, Fenster und Wohnungen wieder mit vielen Lichtern und Laternen zu schmücken. Im letzten Jahr gelang dies hervorragend.