Online-Angebot zum Internationalen Frauentag



Seit über 100 Jahren wird europaweit der „Internationale Frauentag“ mit Aktionen und Veranstaltungen gefeiert. In diesem Jahr am 8. März ist der von vielen Frauen liebgewonnene Besuch von Empfängen, Darbietungen und/oder Workshops leider in persönlicher Form nicht möglich.

Kreativität ist gefragt - neue Wege dürfen gefunden werden und in Zukunft an der einen oder anderen Stelle sicher eine bleibende Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten darstellen.

Angebot niederrheinischer Volkshochschulen

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rheinberg, Karin Becker, bietet in diesem Jahr erstmalig in Kooperation mit der Volkshochschule Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck eine digitale Veranstaltung am Sonntag, 7. März, ab 15.30 Uhr an.

Unter dem Thema „Starke Frauen – starke Kommunen“ wird die politische Referentin Birgitt Höhn Einblicke in die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von vielfältigen Aufgaben aus dem Privat- und Berufsleben und dem Anstreben eines politischen Mandats zeigen.

Weibliche Bedarfe im Alltag optimieren

Frauen jeden Alters sind eingeladen, sich bei der kostenlosen Online-Veranstaltung in Form einer Videokonferenz zu informieren und einzubringen. Viele Frauen haben sicher schon im Laufe ihres Alltags festgestellt, dass bestimmte Bedarfe entweder nicht gedeckt werden oder durchaus besser gelöst werden könnten. Das kann bei der Mobilität ein Punkt sein, bei der Kinderbetreuung und, und, und….

Einladung zum lebhaften Austausch

Frauen haben nach wie vor überwiegend einen anderen Alltag als Männer, allein schon weil die sogenannte „Care-Arbeit“ weitgehend immer noch von Frauen erledigt wird. Daraus ergeben sich zum Beispiel andere Wegeketten für Frauen und damit ein anderer Anspruch an Mobilität.

Dies ist nur ein kleines Beispiel für die Notwendigkeit, weibliche Bedarfe in der (Kommunal-) Politik zu benennen und nach Möglichkeit auch umzusetzen.

Es soll einen möglichst lebhaften Austausch geben, zu dem sich jede Frau kostenfrei an ihrem Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) beteiligen kann.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Volkshochschule unter der Telefonnummer 02843/907400 oder per eMail unter vhs@vhs-rheinberg.de. Die Volkshochschule versendet dann einen Link für die Teilnahme.