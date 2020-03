Gestern schienen all meine Probleme so weit weg zu sein.

Jetzt sieht es so aus, als ob sie niemals verschwinden würden.

Oh, ich glaube an Gestern.

Plötzlich bin ich nicht mal mehr zur Hälfte der, der ich früher war

Eine dunkle Wolke hängt über mir

Oh, Gestern kam plötzlich.

Warum musste sie gehen;

ich weiß es nicht, sie wollte es nicht sagen.

Ich sagte etwas Falsches,

jetzt sehne ich mich nach Gestern.

Gestern war die Liebe so ein einfaches Spiel.

Jetzt brauch ich einen Ort, an dem ich mich verstecken kann.

Oh, ich glaube an Gestern.

Und hier die Beatles mit YESTERDAY.