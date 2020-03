Wie oft haben wir es in den letzten Tagen bei unseren ohnehin reduzierten sozialen Von-Angesicht-zu Angesicht-Kontakten gehört, wenn man auseinanderging, dieses "Bleiben Sie gesund"? Eine eindringliche Aufforderung, als läge es an uns alleine. Bleiben Sie gesund! Seit wann interessiert sich mein Gegenüber, das ich oftmals nur flüchtig oder gar nicht kenne, so sehr für mich?

Bleiben Sie gesund! Ich denke, der Abschiedsgruß ist nichts anderes als der Ausdruck einer eingeforderten Notgemeinschaft. Und: Geht der Kelch an dir (Ihnen) vorbei, dann hoffentlich auch an mir. Ist der Gruß ein Ausdruck von Solidarität? Ich glaube nicht. Würde derjenige, der seinem Gegenüber den Gruß "Bleiben Sie gesund!" entbietet, diesem auch ein eigenes finanzielles Opfer zukommen lassen? Eine Minderheit wohl, aber die Mehrheit? Klar, wir helfen einander, zugegebenermaßen wohl auch mehr als sonst, aber wollen wir ausschließlich unserem Gegenüber helfen? Bei vielen Helfern mag das tatsächlich der Fall sein, aber bei allen?

Der Abschiedgruß ist im Übrigen meistens mit einem "Sie" verbunden.

Werden wir nach Überstehen der Krise solidarischer sein als in der Vorcoronazeit - oder verfallen wir wieder in unser gewohntes Schema? Dabei möchte ich betonen, dass viele Menschen immer schon solidarisch waren und es jetzt auch sind und nach der Krise auch sein werden. Aber ist der scheinbare gesellschaftliche Zuwachs an Solidarität nachhaltig oder nur der aktuellen Lage geschuldet, in der sich manche nur von der Notgemeinschaft geschützt sehen wollen?