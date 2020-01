Neujahrsabend, Müdigkeit durchzieht den Körper. Fläzen auf der Couch ist angesagt. Fernseher an. Der geliebte Tatort.

Diesmal ein Experiment mit verschiedenen Akteuren aus der Tatortserie. Kein alles beherrschendes Drehbuch. Ein Serienpolizistenmörder soll gefunden werden durch geballte kriminalistische Kompetenz. Ein entsprechendes Team muss her, das überraschenderweise in einem ansonsten menschenleeren Hotel in Klausur geschickt wird, um sich zu finden. Sogar Armin Laschet taucht auf mit eindringlichen Worten. Dennoch: Langweilig bis dahin.

Als aber Thiels Kollegin Nadeshda Krusenstein aus Münster, gespielt von Friederike Kempter, plötzlich ermordet aufgefunden wird, nimmt der Tatort Fahrt auf. Der Serienmörder sitzt unter den Kriminalen. Deshalb die Klausur.

Der Zuschauer ist überrascht. Nadeshda tot? Konnte man allerdings einbauen, denn die Schauspielerin Kempter scheidet aus dem Münsteraner Tatort aus. Chronologisch gefehlt allerdings, dass im Februar noch der letzte schon längst abgedrehte Tatort aus Münster mit ihr als lebende Nadeshda ausgestrahlt wird.

Aber zurück zum aktuellen Tatort: Faber und Böhnisch aus Dortmund ergreifen das Heft des Handelns. Wer kann der Mörder sein? Klar, er konnte sich nur hinter einem der wenigen unbekannten Gesichter der Runde verbergen. Und so war es auch. Voraussehbar.

Ein Tatort, interessant wohl, aber arg konstruiert. Wiederholen braucht man das Experiment nicht.