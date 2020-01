Die Star Wars-Charakter Chewbacca und Darth Vader, Disney Prinzessin Merida, ein Gremlin und sogar die Jungs aus den legendären Ghostbustersfilmen tummeln sich in Rheinberg? Wie geht denn das?

Im Rahmen der ersten Cosplayer Convention, kurz „Cos Con“ genannt, verwandelten etliche Kostümierte die gerappelt volle Stadthalle nun für einen Tag zur Fantasiewelt. Figuren aus Filmen und Animes (in Japan produzierte Zeichentrickfilme) zauberten eine außerirdische Atmosphäre. Cosplayer, Aussteller und Gäste gingen ihren großen Hobbys nach und schlüpften nicht nur in ihr Kostüm, sondern auch komplett in die Rolle ihres Lieblings. Das außergewöhnliche Event stieg zugunsten des Kinderpalliativteams Sternenboot Düsseldorf.

Aus Bayern angereist waren Vanessa Wüstner alias Vicky Pollard aus der britischen Comedyserie „Litte Britain“ und ihre Freundin Jessica Tabery, die „Ruffy“ aus dem Anime „One Piece“ verkörperte: „Wir finden es hier echt toll. Mal jemand anderer zu sein, macht einfach Spaß. Man kommt mit so vielen Leuten zusammen. Und da das Event für einen guten Zweck bestimmt ist, wollten wir unbedingt dabei sein“, sagt Jessica Tabery. Eine weitere Freundin, Christina Kranz alias „Belle“ aus „Die Schöne und das Biest“ aus Kamp-Lintfort, und die Kids Liam (Spiderman) und Alesia (Kind von Vicky Pollard) waren ebenfalls dabei und voll in ihrem Element.

Disney Prinzessin für einen Tag



In die Rolle der schottischen Disney Prinzessin Merida schlüpfte Jennifer Schulz aus Leverkusen, die mit ihrer roten Lockenmähne ein echter Hingucker war. Zusammen mit Tanja Ricken aus Duisburg, „Ashe“ aus „Overwatch“, verkleiden sie sich gerne als „Disney Prinzessinnen“: „Für Kinder etwas zu tun, finden wir sehr wichtig. Ein guter Grund, hier zu sein.“

Veranstalter Filip Zalewski scheute wahrlich keine Kosten und Mühen, um das Event zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen, etwas Einzigartigem für Rheinberg und darüber hinaus. Und das ist ihm auch bestens gelungen, denn Aussteller unter anderem aus „The Walkig Dead“, „Herr der Ringe“ und das Hugh Jackman Double als „Wolverine“ sowie bekannte Star-Cosplayer wie „Spiderman“, der weibliche Ironman, die Superhelden „Lady Bug“ und „Cat Noir“ vervollständigten die Cos Con 2020 unter dem Motto „Cosplayer mit Herz“. Eine Tombola mit hochkarätigen Preisen, ein Cosplayer-Wettbewerb und Stargast Rapper Eko Fresh sorgten für ein unvergessliches Erlebnis. Filip Zalewski, freier Kino- und Filmjournalist und Betreiber von „Die FILM Seite, hat sich bewusst für die Spenden an das Palliativteam Sternenboot entschieden. „Die größten Einnahmen erhoffen wir uns heute durch die Spenden. Mein Ziel ist es, die Cos Con jährlich in Rheinberg zu etablieren.“

Gisela Janßen ist leitende Ärztin des Palliativteams Sternenboot Düsseldorf und zeigt sich zusammen mit Schwester Antje Heythausen begeistert von der Cos Con: „Welche tollen und aufwändigen Kostüme man hier sieht. Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Einnahmen schwerkranken Kindern Wünsche erfüllen können oder helfen können, wo finanzielle Not herrscht. Wir leisten eine Rundumversorgung für die Familien. Nicht nur für die Kinder und Eltern, sondern auch für die Geschwister.“ Beim Kinderpalliativteam des Universitätskinderklinikum Düsseldorf handelt es sich um ein Team von Ärzten und Schwestern, die die Familien in einer 24-Stunden Rufbereitschaft zuhause betreuen. Bei weit fortgeschrittener Erkrankung, aber auch in akuten Krisensituationen, bietet das „Sternenboot“ eine Versorgung für lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Für kurze Zeit, aber auch über Jahre. Betreut werden diese in einem Umkreis von 100 Kilometern. 31 Teams gibt es deutschlandweit. Die Schirmherrschaft übernahm Bürgermeister Frank Tatzel, der sich von der Cos Con und deren Resonanz begeistert zeigte: „Es ist mit das Schlimmste, was einer Familie passieren kann, das geliebte Kind leiden zu sehen und zu verlieren. Die Begleitung der kleinen Patienten und deren Familien auf ihrem letzten Weg, die das Sternenboot leistet, verdient großen Dank und absolute Hochachtung und sollte wo es nur geht unterstützt werden.“​

Zur Information: Cosplay ist eine in Japan geprägte Fanpraxis, die in den 1990er Jahren mit dem Manga- und Animeboom auch in die USA und nach Europa kam. Beim Cosplay stellt der Teilnehmer eine Figur aus einem Manga, Anime, Film, Videospiel oder anderen Medien durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar.