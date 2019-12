Wo ist der Messias, der dem Lokalkompass wieder neues Leben einhaucht?

Viele aktive und diskussionsfreudige Menschen haben der LK-Gemeinschaft den Rücken gekehrt. Bei den Übriggebliebenen gibt es manche, die sich als Teil-Gemeinschaft empfinden, zumal sie sich weitgehend persönlich kennen, und hauptsächlich Nettigkeiten und Belanglosigkeiten austauschen, sich dabei, was ihr gutes Recht ist, pudelwohl fühlen. Aber sollte das der Anspruch eines lebendigen Lokalkompass sein, so dürfte er zumindest ein großes Missverständnis sein. Zwischen den Hauptamtlichen, welche die Top-Boxen hauptsächlich mit ihren Beiträgen besetzen, und den ehrenamtlichen Schreibern besteht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, überhaupt keine Gemeinschaft. Und wer würde schon die Anzeigenblätter gegen einen Kostenbetrag abonnieren? Der LK ist trotz seines Potenzials ein recht irrelevantes Portal, das wenig gelesen wird, die angeschlossenen Printmedien, gemessen an ihrer Auflage, wohl auch. Es gab schon mal bessere Zeiten.

Und jetzt, da Weihnachten bevorsteht, sei die Frage erlaubt, wo ein Messias für den LK in Sicht ist. Dabei stimmt mich pessimistisch, dass er überhaupt nicht angekündigt ist.

Ich weiß jetzt schon, dass manche LK-User mir wieder Nörgelei vorwerfen. Ihnen möchte ich sagen, dass berechtigte Kritik nicht gleich Nörgelei ist.

Ich wünsche dennoch allen Lesern Frohe Weihnachten.