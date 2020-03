Das Coronavirus verlangt uns vieles ab. Wir sind zurückgeworfen auf unsere Privatsphäre. Dabei sind wir doch an Kommunikation gewöhnt, ob mit Menschen von Angesicht zu Angesicht oder auch auf andere Art. Eine offensichtliche Lücke tut sich auf. Kompensieren, aber wie? Es wäre logisch, das Internet stärker zu nutzen. Wird es aber nicht, wenn ich die Aktivitäten im Lokalkompass betrachte. Es wird weder kaum lamentiert, weil man sich nicht überfordert geben will, noch wird sich kaum gestemmt gegen diese Zeit durch Inhalte, die weiterhin lebenswichtig sind. Ablenkungen werden nicht wahrgenommen, viele Menschen scheinen einfach nur in einem Schockzustand erstarrt zu sein.

Der Lokalkompass, eine Chance in der Krise? Genutzt wird sie jedenfalls nicht. Der LK boomt nicht. Der Mensch ist schon ein eigenartiges Wesen.