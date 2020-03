Der Eurovision Song Contest 2020 ist abgesagt. Weshalb? Natürlich wegen Corona. Mancher Deutscher mag dem keine Träne nachweinen, erinnert er sich doch an den ESC 2019, da Deutschland auf dem 24.Platz gelandet ist. Das deutsche Lied wurde schon im Vorfeld schlecht geredet. War es das denn? Ich habe meine Zweifel. Meiner Meinung nach war es sogar gut.

Und deshalb hier noch einmal S!sters mit Sister:



Sister



Und hier der Text dazu in deutscher Übersetzung:

Schwester

Ich habe genug,

Genug davon, immer zu verlieren.

Ich habe versucht, dein Feuer aufzuhalten.

Es hat sich herausgestellt: Es gelang mir nicht.

Ich habe genug,

Genug davon, mich dem Wettbewerb zu stellen.

Ich habe versucht, dich zu unterdrücken,

Aber, Kleines, du hast einfach weitergeatmet.

Als du sagtest, du wolltest die Welt erobern,

Sagte ich auch, dass du es nicht schaffen würdest.

Du gingst direkt neben mir,

Doch ich habe dir keinen Raum gelassen.

Ich nenne dich meine Feindin, doch meine Feindin ist genau hier.

Es war mein Fehler, es zu versuchen und die

Macht zu zerstören, vor der ich mich fürchtete.

Ich sehe Flammen in deinen Augen.

Mensch, sie brennen so hell.

Oh, du musst wissen, dass ich bei dir bin.

Leuchte jetzt wie die Lichter der Stadt,

Fackeln am Himmel.

Versuch nicht, es zu verstecken.

Schwester!

Es tut mir leid,

Leid für das Theater.

Ich habe versucht, dir die Show zu stehlen.

Es zeigt sich, dass ich das gar nicht will.

Als du sagtest, du wolltest die Welt erobern,

Sagte ich auch, dass du es nicht schaffen würdest.

Du gingst direkt neben mir,

Doch ich habe dir keinen Raum gelassen.

Ich nenne dich meine Feindin, doch meine Feindin ist genau hier.

Es war mein Fehler, es zu versuchen und die

Macht zu zerstören, vor der ich mich fürchtete.

Ich sehe Flammen in deinen Augen.

Mensch, sie brennen so hell.

Versuch nicht, es zu verstecken,

Schwester, Schwester, Schwester!!!

Versuch nicht, es zu verstecken,

Schwester, Schwester, Schwester!!!

Versuch nicht, es zu verstecken.

Ich sehe Flammen in deinen Augen.

Mensch, sie brennen so hell.

Oh, du musst wissen, dass ich bei dir bin.

Leuchte jetzt wie die Lichter der Stadt,

Fackeln am Himmel.

Versuch nicht, es zu verstecken,

Versuch nicht, es zu verstecken,

Schwester!!!!!!!!!!!!!!!!!!