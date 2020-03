Immer noch stehen wir am Anfang der Coronakrise. Wann der Höhepunkt erreicht sein wird, weiß niemand zu sagen, erst recht nicht, wann wir die Krise bewältigt haben werden. Wir könnten dann vor einem riesigen Gräberfeld stehen, vor einer zusammengebrochenen Wirtschaft, vor einem niemals für möglich gehaltenen Kampf ums Überleben.



Schon jetzt brechen für viele Menschen die Einkommen weg, Unternehmen stehen vor der Pleite, Menschen sind auf Kurzarbeitergeld angewiesen, Menschen fallen in die Arbeitslosigkeit, Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Fixkosten wie etwa die Miete zahlen können. Und dabei stehen wir erst am Anfang. Die größte Hoffnung, dass der Albtraum nicht zu lange anhält, liegt in der medizinischen Forschung. Aber bis Impfstoffe und Medikamente zur Verfügung stehen, wird es noch dauern. Und die Infektionszahlen steigen unterdessen unbarmherzig weiter.

Aber irgendwann, vermutlich in 2021, wird es vorbei sein. Dann dürften uns Gefühle des Wiederaufbaus ähnlich denen der Nachkriegszeit bevorstehen. Wie aber werden wir unsere geschundene Menschenwelt dann planen und gestalten?



Ein Zurück zur Zeit vor Corona?

Oder eine Abschottung der Länder voreinander?

Wird die Globalisierung von Regionalisierung und Lokalisierung abgelöst?

Wird unsere physisch erlebte Welt gewollt kleiner und übersichtlicher?

Werden unsere sozialen Kontakte vermehrt auf digitaler Ebene erfolgen?

Welche Rolle wird der Künstlichen Intelligenz zugewiesen?

Werden wir nur noch digital verreisen und Urlaubsziele wie etwa die lange Zeit "deutsche" Insel Mallorca tatsächlich einmal als Insel von Einheimischen wahrnehmen?

Wird Home-Office zum Regelfall?

Wird der Mensch seine oftmals gierigen Ansprüche zugunsten eines bescheidenen und demütigen Lebens aufgeben?

Wird sich die kapitalistische Wirtschaftsordnung ändern?

Werden die Menschen egoistischer oder solidarischer?

Fragen über Fragen, die sich schier endlos fortsetzen ließen.

Die Welt der Postcoronazeit wird eine andere sein. Und wir Menschen werden der entscheidende Faktor sein. Und dazu die Frage:

Wie gestalten wir die Postcoronazeit?

Oder:

Wie wollen wir die Postcoronazeit gestalten?



Feuer frei für Vorschläge, Ideen, Visionen!!!