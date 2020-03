Seit Jahren leben Flüchtlinge in der Türkei, mit EU-Geldern unterstützt. Sie werden dort nicht verfolgt, auch wenn sie sich bessere Lebensbedingungen wünschen. Im Rahmen des Flüchtlingsdeals der EU mit der Türkei waren für diese Menschen die Grenzen zur EU bisher geschlossen. Jetzt hat Erdogan die Grenzen geöffnet. Die Menschen wollen in die EU, viele von ihnen am liebsten nach Deutschland.

Meine Fragen:

1. Wie soll die EU sich an ihren Außengrenzen verhalten?

2. Fallen die aus der Türkei in die EU drängenden Menschen unter das Genfer Flüchtlingsabkommen oder unter das deutsche Asylrecht?

3. Sollen die Deutschen aus der Türkei in die EU drängende Menschen nach ihrer Registrierung in Deutschland aufnehmen (Baerbock-Vorschlag)?

4. Was kann Deutschland für Syrien und andere Herkunftsregionen von Flüchtlingen tun?