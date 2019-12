Was hat man doch früher als Heranwachsender viel gesungen! Die Mundorgel und andere Liederbücher gehörten zum Leben so vieler Teenager. Aber wo hört man heutzutage im Alltag diese Lieder noch?

Still, so meint man, haben sich die Lieder früherer Zeiten verabschiedet.

Die heutige Jugend wächst anders auf. Die Verbindung scheint gekappt.

Aber hier im LK sitzen ja noch so manche ältere Semester, die diese Lieder kennen, aber - erkennen sie die auch, wenn nur ein kurzer Textausschnitt vorgegeben wird?

Wer eins der fünf Lieder (möglichst ohne Googeln) an dem Textausschnitt erkennt, möge den Titel nennen und eine Vertonung verlinken (dann natürlich mit Googeln). Sobald alle fünf Lieder enträtselt sind, können nach Belieben weitere Beispiele für beliebte alte Lieder verlinkt werden.

Womöglich ergibt sich eine schöne Sammlung.

Lied 1: ...Das Leben ist ein Spiel; und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel.

Lied 2: ...da hat ihn seine Olle ganz mörderisch verdrescht.

Lied 3: ...Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Kommt mit und versucht es...

Lied 4: ...Und setzen zum Trunke uns nieder und genießen das ferne Glück.

Lied 5: ...und taten singen; die Lieder klingen im Eichenwald.



Und los geht's! Viel Spaß!