Weshalb funktioniert das Geschäftsmodell der WVW-ORA-Anzeigenblätter mit dem angeschlossenen Internet-Portal Lokalkompass für die Funke Mediengruppe?

Nachrichtentechnisch und journalistisch mit angemessener Registrierungsbreite in der Bevölkerung dürften die Blätter als irrelevant betrachtet werden, wobei empirische Daten, inwieweit die Artikel gelesen werden, nicht vorliegen. Bei dieser Frage bleibt nur der Blick auf die Klickzahlen der Print-Artikel im Lokalkompass. Und die sind ziemlich mäßig bis blamabel, sowohl was die meistgelesenen als auch was die heißdiskutierten Beiträge betrifft, obwohl die Print-Artikel im Erscheinungsbild des Lokalkompass sehr exponiert platziert werden. Die Beiträge der BürgerReporter, denen das Portal eigentlich gewidmet ist, denen allerdings äußerst selten eine exponierte Stelle im Lokalkompass, geschweige denn eine Veröffentlichung in den Printmedien zugestanden wird, schneiden da wesentlich besser ab.

Der journalistische Inhalt der Anzeigenblätter, von dem die BürgerReporter weitgehend ausgeschlossen werden, macht ihren Erfolg also nicht aus. Es ist wohl überhaupt nicht gewollt, inhaltlich das Vakuum auszufüllen, das die Tageszeitungen zunehmend hinterlassen. Die Redakteure der Printmedien müssen sich als unbedeutendes Füllmaterial vorkommen. Journalismus hat aber einen anderen Anspruch. Aber solange der monatliche Lohn aufs Konto eingeht, sehen sie darüber hinweg. Ach ja, die BürgerReporter, die noch nicht einmal Geld für ihre Beiträge bekommen, von denen will man sich doch nicht die Schau stehlen lassen.

Journalistische Leistung ist bei den Anzeigenblättern also kein Kriterium. Dann kann es doch nur noch um den finanziellen Gewinn gehen. Der scheint so lange gesichert zu sein, wie die zahlenden Werbekunden den Anzeigenblättern mit ihrem Distributionspotenzial Vertrauen entgegenbringen. Noch haben die Anzeigenblätter da eine Vormachtstellung. Bleibt für die Funke Mediengruppe nur zu hoffen, dass die Werbekunden nicht umfassend auf die Idee kommen, parallel eigene Verteilungsnetze aufzubauen, wie es einige ja bereits tun.

Und der BürgerReporter? Gute Miene zum bösen Spiel, denn besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.