Was hätte das doch für ein triumphaler Siegeszug deutscher Urlaubsgebiete werden können! Alle Vorzeichen optimal! Corona sorgte dafür, dass Urlaub in Deutschland angesagt war. Und viele Urlauber, die es ansonsten in die Ferne gezogen hätte, machten mit. Eine ungeahnte Chance für deutsche Urlaubsregionen, ob am Meer, ob in den Bergen oder wo auch immer. Und hätte sich die Chance in den Jahren 2018 oder 2019 eröffnet, sie wäre genutzt worden und wir hätten heute ganz neue Aussichten auf das Urlaubsverhalten der Deutschen.

Aber wie das nun mal mit dem Konjunktiv so ist: Hätte, hätte, Fahrradkette. Das Wetter, während der harten Coronamonate März bis Mai/Juni sommerlich warm und trocken nach mediterraner Art, wollte nicht mitspielen. Kaum begann die Urlaubssaison, kam das wechselhafte Wetter, das keinen Urlauber jauchzen lässt. Von der Nord- und Ostsee bis hin zu den Alpen kamen sommerliche Urlaubsgefühle nur sehr begrenzt auf. Was mag das in den deutschen Urlaubern ausgelöst haben? Vielleicht: Wir haben's doch immer schon gewusst. Das Urlaubsjahr 2020, eine Notlösung, die nach keiner Wiederholung verlangt.

Was wäre wohl geworden, hätten sich die Sommer 2018 und 2019 in 2020 wiederholt? Deutschlands Urlaubsregionen hätten Unmengen von Sonnenhungrigen für sich vereinnahmen können. Überraschung und Begeisterung allenthalben. Über Jahre wäre das der deutschen Tourismusbranche zugute gekommen.

Aber jetzt? Schietwedder! Sobald Corona vorbei ist, wird wieder geplant wie bislang. Nichts wie ab in den Süden, ab in die Ferne. Eigentlich schade.