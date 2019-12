Eine Silvesterfeier im Familienkreis war angesagt. Man wolle nach Mitternacht an der Straße Feuerwerk entzünden, wie es Tradition ist. Wir gingen einkaufen, und da stand es, das Feuerwerk. Wir haben wenige kleine Batterien gekauft. Und ich fragte mich: Was mach ich da? In den vergangenen Jahren, als es Greta noch nicht gab, hatten wir nichts gekauft. Nun aber doch.

Und jetzt war Silvester. Ich fuhr mit dem Aufzug, das Feuerwerk bei mir. Da erschien mir Greta und schrie mich an: How dare you! Ich ließ ihre Anklage abtropfen.

Nach dem Feuerwerk haben wir den Müll selbstverständlich weggeräumt und entsorgt. Die Frage, die blieb, obgleich ich mir kein schlechtes Gewissen einreden lasse, dennoch für Klimafreundlichkeit mich stark mache: Habe ich Schuld auf mich geladen?