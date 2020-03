Frühling lässt sein blaues Band flattern durch die Lüfte. Welches Band? Und warum blau? Warum nicht Gelb oder Grün? Ach, lassen wir das. Der Winter jedenfalls, der keiner war - dabei ziele ich nicht auf den Klimawandel -, hat sich verabschiedet. Die Kraft der Natur schießt in die Knospen, die bald aufbrechen. Und auch der Mensch nimmt Anteil an diesem Aufbrechen. Es ist Frühling. Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen, sie wärmen das Herz.

Heute habe ich den Balkon hergerichtet. Das Laub des vergangenen Herbstes, das sich überall versteckt hatte, wurde weggefegt und weggesaugt. Der grüne Algenbezug auf den Steinen fand schon gestern sein Ende. Den gegen die Winterstürme gewappneten und verkeilten Kübelpflanzen wurde ihre Freiheit wiedergegeben und prangen jetzt an ihrem sommerlichen Platz, wo sie in die Welt hinausrufen: Seht her, wir sind wieder da, voller Stolz, voller Schönheit. Zitronen und Orangen haben ihr häusliches Domizil verlassen, atmen wieder Luft in tiefen Zügen. Sitz- und Liegegelegenheiten, in unförmige Winterhaltung gezwungen, wurden wieder aus der Haft entlassen.

Es ist Frühling. Die Welt ist schön.