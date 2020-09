Ist es vorbei?

Zurzeit schreibe ich im Lokalkompass keine Beiträge mehr.

Wofür auch? Für wen auch?

Gut, mein letzter Beitrag - noch über 2000 Klicks. Suchmaschinen halt, mitunter Zufallsprodukte. Selbst Kommentare schreiben? Zu welchen Beiträgen, frage ich mich. Welche bieten sich an?

Ich verspüre Agonie. Eine Titanic, die längst den Eisberg gerammt hat. Ich sitze schon im Rettungsboot.

Ich will nicht mehr klagen, niemandem Vorwürfe machen, weil - the point of no return scheint mir überschritten.

Deshalb, zumindest vorerst, ade!