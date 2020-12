Das Projekt „180 Grad Perspektivwechsel“ in Rheinberg, ein Angebot der QUEST Projektagentur, feiert am Dienstag, 8. Dezember, um 19 Uhr die Uraufführung des Kurzfilms „Erzähl Ma(h)l“ im Haus der Generationen in Rheinberg. Das Ganze wird live auf YouTube gestreamt.

Impulsgeber war und ist das Jobcenter Kreis Wesel, welches das elfmonatige Projekt zur Förderung und Stabilisierung der Teilnehmenden und ihrer beruflichen und sprachlichen Kompetenzen finanziert. Menschen mit und ohne Fluchterfahrung entdecken über die Gartenarbeit und die pädagogische Begleitung Kompetenzen und Potentiale, die eventuell brachliegen. Dabei lernen sie auch, ihren Alltag mit Sinn und einer Struktur zu füllen.

Die QUEST Projektagentur lieferte das Konzept und das Know-How aus vielen Jahren interkultureller Bildungsarbeit im In- und Ausland mit dem Schwerpunkt der Orientierung und Perspektiventwicklung.

Motivation und Identifizierung mit Projekt

Die Erkenntnis, dass Durchhaltevermögen, gemeinsames Abstimmen und Engagement sich lohnen, konnten die Teilnehmenden direkt am Wachsen und Gedeihen ihres Gartens beobachten. Ein zusätzlicher Effekt war, die eigene Ernte einzufahren in Form von verwertbaren Lebensmitteln. Alle Teilnehmenden konnten ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Ideen einbringen, was zu einer deutlichen Motivationssteigerung und Projektidentifikation führte. Die Ergebnisse und Produkte der Projektgruppen und des Gartenbaus wurden eingekocht und an Kooperationspartner, Netzwerke und zu gemeinnützigem Zweck gespendet.

Für den Abschluss des Projektes haben die Teilnehmer sowie das begleitende Team vor Ort gemeinsam mit dem Koch Jan Michael Ullmann (bekannt aus der SAT1-Sendung „The Taste“) vor der Kamera Gerichte gezaubert, die eine Auswahl an Zuschauern nun genießen dürfen. Im Kurzfilm dazu können dabei Hintergründe, Einblicke und Perspektiven auf ein ganz besonderes Projekt in einem ganz besonderen Jahr 2020 erlebt werden.

Hervorzuheben ist außerdem, dass der Stream so zunächst zum letzten Mal im Projekt „180 Grad“ stattfinden wird, da die Maßnahme nicht verlängert wird. In diesem Sinne soll der Stream auch für eine Retrospektive auf die letzten fünf Jahre genutzt werden.

Der Link zur Teilnahme kann unter karten@questprojektagentur.de oder Tel. 0231/13740378 angefordert werden. Anmeldungen, die am 8. Dezember nach 14 Uhr eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.