Hassmails scheinen im Internet normal zu sein. Zurzeit gibt es viele E-Mails mit Morddrohungen gegenüber Menschen in unserer Gesellschaft. Unsäglich! Nun, ich bin kein Experte in Sachen Internet, nur ein User. Was mir aber nicht in den Kopf geht, warum die Absendercomputer von Hass- und Drohmails nicht ausfindig gemacht werden können. Gut, wer gerade vor dem Computer sitzt, mag nicht herauszufinden sein, aber die digitale Linie müsste doch den Computer ausfindig machen können, der vielleicht auch zu orten ist. E-Mails haben doch außerdem auch Absender.

Bei anonymen Briefen über die Post kann ich ja noch verstehen, dass man den Schreiber des Briefes nicht so einfach feststellen kann. Aber über eine E-Mail? Ist mir ein Rätsel. Vielleicht kann mich jemand aufklären.