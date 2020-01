Wir Bürgerreporter scheinen den Redakteuren der angeschlossenen Printmedien zumeist ein Dorn im Auge zu sein. Unsere Beiträge im Lokalkompass können sie nicht unterbinden, aber was sie können: Unsere Beiträge möglichst nicht an exponierter Stelle im Netz platzieren und sie für die Printausgaben außen vor lassen. Und das nutzen sie reichlich. Aber ich greife vor.



Ich schreibe als LKler für Rheinberg. Gehe ich auf die Seite des Lokalkompass Rheinberg, so gibt er für mich in der Regel nichts sonderlich Neues her, zumal ich meine eigenen Beiträge schließlich kenne, welche in den Rubriken der meistgelesenen und der heiß diskutierten Beiträge dank auswärtiger Leser oben landen. Das ist aber nicht mein Verdienst. Es ist der Irrelevanz des Portals für Rheinberg, auch des geringen Bekanntheitsgrades im Bereich Rheinberg geschuldet. Neben einer Leere kann ein Etwas schnell gewaltig füllen. Das ist aber hier nicht mein Thema, zumal ich es im LK schon mal angesprochen habe. Aber was schon damals auffiel, war die Gegenwehr bzw. Ablehnung der angesprochenen Hauptamtlichen des verknüpften Printmediums.

Blättert man das WochenMagazin für Rheinberg durch, erkennt man unter den Artikeln nicht nur Lesenswertes, sondern auch viel Füllmaterial ohne besondere Relevanz. Der Beiträge der ehrenamtlichen Schreiber im LK bedient sich die Redaktion nur in Ausnahmefällen. Sicher, die Qualität und Bedeutung spielt eine Rolle bei der Entscheidung, ob man einen Beitrag eines Bürgerreporters aufnimmt. Nun habe ich mir meine LK-Beiträge seit Beginn Dezember 2019 angeschaut mit der Anzahl der Aufrufe. Hier eine unvollständige Auswahl der Beiträge:

Für die zuständige Moerser Redaktion war da nichts bei für die Printausgabe, obwohl diese kein einziges der angesprochenen Themen selbst aufgegriffen hat. Woran kann das liegen?

Erste Möglichkeit: Meine Beiträge sind miserabel geschrieben.

Zweite Möglichkeit: Die Printredaktion hat grundsätzlich etwas gegen Beiträge, die nicht von ihnen selbst kommen. Dem LK-Schreiber wird zutiefst misstraut.

Gibt es eine dritte Möglichkeit?

Ich glaube, meine Beiträge sind einfach nur viel zu miserabel!

Ob Rheinberg symptomatisch für den Lokalkompass insgesamt ist?