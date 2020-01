Lokalkompass! Wer kennt dieses Portal nicht?! Allgegenwärtig. Eine Börse, die klarmacht, was läuft. Knallharte Recherchen, in Beiträge gegossen. Wer sich über den Lokalkompass informiert, der ist tatsächlich umfassend informiert, der weiß, was sich tut, der weiß, was entscheidend ist, was unser Leben ausmacht.

Maßgebliche Träger unserer Gesellschaft prägen den Lokalkompass - und wir Leser und Schreiber profitieren davon. Wir erfahren, was unser Miteinander zusammenhält, was uns auseinandertreibt. Wir erfahren, wie die Welt ist. Insiderinformationen außerhalb des propagierten Mainstreams zeigen uns die Welt, wie sie wirklich ist. Und wir tauschen uns auf hohem Niveau aus, wie man an den meistdiskutierten Beiträgen unschwer ablesen kann.

Der Lokalkompass ist ein Portal, an dem teilzuhaben jeder sich glücklich schätzen kann - nein, zwangsläufig schätzen muss. Ich insbesondere, den mich die meistgelesenenen abgekupferten Blaulichtmeldungen maßlos beeindrucken, der einfach weiß, was er am Lokalkompass hat mit all seiner Kompetenz. Informationen außerhalb des Lokalkompass sind längst überflüssig geworden.

(Dieser Beitrag ist ein Beitrag zu einer kürzlich diskutierten "Frage der Woche")