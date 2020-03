Der Frühling ... - damit kann hier ein Frühlingsstatement der LK-Community beginnen, dem jeder Spieler ein Wort und gegebenenfalls ein Satzzeichen hinzufügt. Den Punkt behalte ich mir als Spielleiter vor. Ablaufen soll der Kommentarverlauf wie in dem Spielchen "Ich mache eine Reise und packe in meinen Koffer ...", wobei es jetzt allerdings nicht um eine Aufzählung geht, sondern um die Konstruktion eines sinnvollen Satzgefüges. Also immer den bisherigen Teilsatz kopieren, einfügen und mit einem Wort ergänzen. Niemand darf zweimal hintereinander kommentieren. Sollten sich Kommentare bzw. Folgewörter überschneiden, muss der "Zuspätgekommene" seinen Kommentar editieren. Ich hoffe, das reicht an Erklärung.

Los geht's. Ich mache mal den Anfang.